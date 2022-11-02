Edirne Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,802 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,678 6,802 Ayçiçeği Kg 12,318 13,678 Tritikale Kg 5,500 5,500









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.