Edirne'de "Kadına El Kalkamaz" farkındalık eğitimleri sürüyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik "Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele" çalışmaları kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" projesi çerçevesinde kent genelinde farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müftülüğü işbirliğindeki ekipler, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla eğitimler düzenliyor.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele ve bağımlıklar konusunda eğitim verildi.





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