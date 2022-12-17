Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın hasara yol açtı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, kullanılmayan evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta, kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Evde yaklaşık 2 yıldır kimsenin yaşamadığı öğrenildi.





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