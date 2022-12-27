Edirne'de takla atan otomobildeki çift yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

R.B. idaresindeki 39 ABU 705 plakalı otomobil, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğü Havsa ilçesine bağlı Hasköy yakınlarında kontrolden çıkıp takla attı.

Kazada sürücü R.B. ve eşi F.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda önlem aldı.

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