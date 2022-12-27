DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor

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EDİRNE (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri bir hafta boyunca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 489 avcıyı denetledi.

Denetlemelerde avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi.

Avcılar, kaçak avcılık ve av limitleri konusunda bilgilendirilip uyarıldı.









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