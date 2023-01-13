Edirne'de jandarma ekiplerince 97 litre kaçak içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 97 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından son bir haftada 97 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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