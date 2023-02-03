Edirne'de kaçak silah üreten şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak üretilen 5 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniceçiftlik köyünde S.Ö'ye ait evde ve yanındaki ahırda arama yaptı.



Aramada kaçak üretilen tam otomatik tüfek, 4 tabanca, matkap, farklı çaplarda 865 fişek, 3 dürbün ve 4 susturucu ile tabanca ve tüfek üretiminde kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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