Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 840 gram skunk, 16,81 gram metamfetamin, 1,77 gram esrar, 1 gram eroin ve 5 uyuşturucu aparatı geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 2 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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