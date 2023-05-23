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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kamu Kurumları ve Üniversite Hastaneleri Sorunları Buluşması"nda Marmara Bölgesi'ndeki üniversite hastanelerinin sorunları ele alındı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda üniversite hastanelerinin durumu ve sorunların çözümüne ilişkin atılabilecek adımlar görüşüldü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi Hastanesi hakkında bilgi verdi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tabakoğlu, "Toplantının, üniversite hastanelerinin yaşadığı sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin daha da artırılması konusunda çok faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Edirneli öğrenci matematik olimpiyatlarında altın madalya kazandı

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Çağan Arda Dişçi, 27.Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatında altın madalya kazandı.

Dişçi'nin danışman öğretmeni Murat Olgun, öğrencisinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altın madalya kazandığını belirtti.

Öğrencisinin olimpiyatlar için güzel bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade eden Olgun, Dişçi'nin hedefinin Türkiye Matematik Milli Takımı'na girmek olduğunu kaydetti.

Olgun, Dişçi'nin ödülünü dün Antalya Akdeniz Üniversitesinde yapılan törenle verildiğini belirtti.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı kutlandı

Edirne'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, anıta çelenk sunulmasının ardından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün iki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı, köklü bir geleneğe sahip, bir ayağı ile yere çok sağlam basan, diğer ayağını ise daima en ileriye atarak teknolojide öncü bir kurum olduğunu söyledi.

Merkez ve taşra teşkilatında 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünün hizmet verdiğini belirten Akdemir, "Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşımızın mülkünü güvenli bir şekilde emanet ettiği bir devlet kurumu olarak 176 yıldır sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor." diye konuştu.

- Sergi salonu açıldı

Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro eski genel müdür yardımcılarından Abdullah Burak Keser'in adının verildiği sergi salonu açıldı.

Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında açılışının yaptıkları sergi salonuna merhum Keser'in adının verildiğini belirtti.

Sergi salonunda kurum tarihinin belgeler ve fotoğrafla anlatıldığını aktaran Akdemir, "Bu serginin milli kültür hazinelerimizin tanıtımı hususunda duyulan ihtiyacın karşılanmasına önemli katkısı olacağını düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

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