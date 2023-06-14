Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda mezuniyet programı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler törenle belgelerini aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Zafer, "Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, gelecek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ise mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Plaket takdimi ve diplomaların verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.