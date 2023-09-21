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        Edirne'de jandarmanın yakaladığı 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:46
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        Edirne'de jandarmanın yakaladığı 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerince yapılan müşterek operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Şüphelilerden 5'i hakkında yakalama, 4 şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından Edine Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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