Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planları tamamlanarak onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planları tamamlanarak onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, ilçe ziyaretinde OSB kurulumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Bölgeye katkı sağlayacak İpsala OSB'nin kurulması için çalışmalar sürüyor.

        İmar planlarının onaylanmasının ardından yüklenici firma inşa çalışmalarına başlayacak.

        - Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Akpınar çiftini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hizmet Modellerinden yararlanan ve her ikisi de engelli olan Aslı ve Barış Akpınar çiftini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Akpınar çiftiyle sohbet edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sevginin engel tanımadığını belirten Sezer, Akpınar çiftinin her türlü zorluğu el ele vererek aştığını ifade etti.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Fahriye YIldırım'ın da yer aldığı ziyarette Aslı Akpınar'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

        - Edirne turist sayısını artırmayı hedefliyor

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin yılda 10 milyon turist hedeflediğini belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda "Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler Paneline" katıldı.

        Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne’nin Balkan coğrafyasındaki önemine dikkati çekti.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile yapılan işbirliği sayesinde Edirne'deki turist sayısında artış yaşandığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız iş birlikleri sonucu Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısını 2019 yılında 5,5 milyona çıkardık. Otellerimizin yıllık doluluklar yüzde 70'i aştı. Türkiye'de İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla ziyaretçi ağırlayan üçüncü şehir konumundayız. Bu rakamı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz”

        Edirne, Türkiye ve Balkanlar arasında bir anahtar görevini görüyor. Bizim için Balkanlar bir adım ötesi, komşu evi. Edirne'yi Türk turizmi için bir köprü haline getirmeye hazırız."

        - Jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri

        EDİRNE

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        En çok Ruslar geldi
        En çok Ruslar geldi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        "İnterreg İşbirliği Günü" kapsamında Edirne'de 100 kişiye kano ve yelken eğ...
        "İnterreg İşbirliği Günü" kapsamında Edirne'de 100 kişiye kano ve yelken eğ...
        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden...
        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden...
        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı