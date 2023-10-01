Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, park, bahçe ve refüjlerde kullanılacak 300 bin mevsimlik çiçeğin yetiştirilmesine başlandığını belirtti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kentin dört bir yanındaki park, bahçe ve refüjleri süsleyerek, renk katacak çiçekler şehri daha canlı ve estetik bir görünüme kavuşturacağını ifade etti.

Belediye ekiplerinin kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da yeni sezon hazırlıklarımıza 300 bin adet hercai menekşesi üretimi ile başladık. Şaşırtma yönetimi ile fidelerimizi üretiyor, park, bahçe ve orta refüjlerimizi süsleyecek mevsimlik çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Bu yolla hem belediyemizin bütçesini gözetiyor, hem de şehrimize daha ferah bir görüntü kazandırıyoruz."

- İpsala'da Mevlid-i Nebi Haftası şiir yarışması

İpsala ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla şiir yarışması düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonunda öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, vaiz Hamza Pala, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

- Turpçular Camisi ibadete açıldı

​​​​​​​İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyündeki cami tadilatın ardından ibadete açıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, camide incelemelerde bulundu, İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okunan duanın ardından, vatandaşlara ikramda bulunuldu.