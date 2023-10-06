Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 84 kişi jandarma tarafından yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 84 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:55
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 84 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.