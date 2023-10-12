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        Edirne'de jandarma kaçak avcılık denetimi yaptı

        Edirne'de jandarma ekipleri izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:46
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        Edirne'de jandarma kaçak avcılık denetimi yaptı
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        Edirne'de jandarma ekipleri izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Jandarma, göç mevsiminin başlaması dolayısıyla Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) personeli ile denetim gerçekleştirdi.

        Avlak sahasında yapılan gece devriyesi ve öncesinde bölgede yapılan keşif ve dinleme faaliyetinde 3 ayrı yerde bıldırcın avcılığında kullanılan ve avcılıkta kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran ses yayın cihazı ve teçhizatı tespit edildi.

        Ele geçirilen malzemeler DKMP personeline teslim edildi.

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