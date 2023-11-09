Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,070 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,070 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,048 8,070
        Ayçiçeği Kg 13,945 14,713

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenlenecek
        Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenlenecek
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel dikilen Türk bayrakları ve tişörtl...
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel dikilen Türk bayrakları ve tişörtl...
        Eşinin böbreğiyle hayata tutunan doktor nakil bekleyen hastalara destek olu...
        Eşinin böbreğiyle hayata tutunan doktor nakil bekleyen hastalara destek olu...
        "Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" başladı
        "Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" başladı
        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi
        Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi