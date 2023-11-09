Edirne'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajları

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım'ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak edildiğini belirtti.

Atatürk'ün "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir." diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurguladığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

" Bugün, bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 100'üncü şan ve şeref yılına ulaştığımız Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün manevi şahsiyeti önünde saygıyla eğiliyor, en büyük eseri Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yineleyerek, aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

- TGD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Atatürk'ü vefatının 85. yılında minnet, şükran ve özlemle anıldığını ifade etti.

Bağımsızlık ve cumhuriyetimizi kazandırarak Türk ulusunun yaşam biçimini çağdaş medeniyet seviyesine getiren Atatürk'e her 10 Kasım'da artan bir özlem duyulduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak bir başka özlem, minnet duymamızı pekiştirirken, onunu çizdiği yolda daha anlamlı yürümek görevimizdir. O'nu daha iyi anlamak ve emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm varlığımızla inandığımız ilkeleri ve devrimleri ışığında yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bitmeyen özlem, minnet, bağlılık ve saygıyla anıyoruz."