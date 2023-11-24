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        Edirne'de sis etkili oluyor

        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:16
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        Edirne'de sis etkili oluyor
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        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bırakacağını öngörüyor.

        Edirneli fotoğraf sanatçıları da sisin farklı bir atmosfere bürüdüğü tarihi yapıları fotoğrafladı.

        Fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür, Edirne'nin meşhur sisini sabah erken saatlerde yakaladığını söyledi.

        Sis altında tarihi cami ve köprüleri fotoğrafladığını belirten Ülgüdür, "Genellikle yağmur öncesi sis oluyor. Biz de erken saatlerde fotoğraf çekmeye çıkarak bu anı değerlendirdik. Sis öğle saatlerine kadar devam ediyor, güneş çıktıktan sonra kayboluyor. Güzel fotoğraflar elde etmeye çalıştık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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