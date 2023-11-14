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        Edirne'de yüzey araştırmalarında Tunca Nehri çevresinde önemli yerleşim yerleri tespit edildi

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Karaca, Tunca Nehri çevresinde yaptıkları yüzey araştırmalarında MÖ 9 ile 8'inci yüzyıllar arasına ve Roma dönemine tarihlenen yoğun yerleşimler tespit ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:45
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        Edirne'de yüzey araştırmalarında Tunca Nehri çevresinde önemli yerleşim yerleri tespit edildi
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        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Karaca, Tunca Nehri çevresinde yaptıkları yüzey araştırmalarında MÖ 9 ile 8'inci yüzyıllar arasına ve Roma dönemine tarihlenen yoğun yerleşimler tespit ettiklerini belirtti.

        Karaca, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 25 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde Edirne'de yüzey araştırmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Amaçlarının Edirne'nin antik çağını araştırmak olduğunu belirten Karaca, "Edirne ve çevresinde çok fazla araştırma yok maalesef. Daha önce hocalarımızın çalışmaları var fakat klasik arkeolojiyi ilgilendiren bir çalışmamız yoktu bölgede. Daha önce de çok araştırılmamış bir alandı. Bu yüzden Bakanlığımıza böyle bir proje sunduk. Onlar da kabul etti ve ilk sezonumuzu bu yıl gerçekleştirdik." dedi.

        Karaca, araştırmalarını Tunca Nehri'nin batı yakasında yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

        Daha önce çalışılmış alanların da içerisinde yer aldığı bölgede araştırmalar yaptıklarını ifade eden Karaca, "Tunca çevresinde tespit ettiğimiz ve daha önce araştırılan alanlarda MÖ 9 ile 8'inci yüzyıllar arasına ve Roma dönemine tarihlenen çok yoğun yerleşimler tespit ettik. Kalkolitik döneme tarihlenen taş balta bulduk. İnsanların burada yaşamlarını sürdürdüğüne dair günlük yaşama ait çanak, çömlek ve taş öğütme araç gereçleri bulduk. Bu da o bölgede yoğun bir yaşam olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

        Karaca, ilk sezon olmasına rağmen iyi veri topladıklarını, bu verileri detaylandırmak için kazı yapılabileceğini kaydetti.

        Arkeolojinin yanı sıra sanat tarihi, tarih ve restorasyon bölümlerinden akademisyenlerin de yüzey araştırmalarında yer aldığını aktaran Karaca, "Lisans öğrencilerimiz de katıldı. Onlar için de önemli bir deneyim oldu, araziyi ve buluntuları görme şansı buldular. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz de katıldı bu çalışmalara. Onlar da bilgilerini artırdılar, buluntularla temas ettiler. Bu sene özellikle arazide çok fazla çizim yaptık. Birçok seramik tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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