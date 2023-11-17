Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunun gelecek yıl bitirilmesi hedefleniyor

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarihi Makedon Kulesi'nin restorasyonunun gelecek yıl tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısına katılarak Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Soytürk, Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'nde 2. etap çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kentte birçok medeniyete tanıklık eden kulenin 2. etap çalışmalarının ihale sonrası hızla başlayacağını belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"Makedon Kulesi tamamen bir seyir terası olacak. Kulenin içerisinden yukarı çıkılacak. Edirne 360 derece görülebilecek. Ziyaretçiler asansörle yukarı çıkarken, Edirne tarihini bilgi panolarından öğrenebilecek. Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Hıdırlık Tabya'dan sonra şehrimizdeki en önemli yatırımlarından biri. Ödeneğimiz geldi. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp işe başlıyoruz."

Soytürk, restorasyonun 2024 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Şükrüpaşa Tabyası'nda da restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Soytürk, tabyayı bölümlendirdiklerini ifade etti.

Burasının Hıdırlık Tabya kadar önemli olduğunu dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Rölevesi bitti, restorasyon ve restitüsyon projesi yapılıyor. Yapının tamamının restore edilmesini beklemeye tahammülümüz yok şehir olarak. Valimizin talimatıyla, anıtın bulunduğu alanı, ziyaretçi kafeteryası ve dinlenme alanları olan bir şekilde düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler anıtı gezip şehri seyredecek. Şükrü Paşa Tabyası'nın ilk etabını 2024 yılında bitirmiş olacağız. O süre içerisinde de tamamının projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onaylatmış olacağız."