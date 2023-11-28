Edirne'de asayiş Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evde kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir evde kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 45 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Kaçak oto parçaları ele geçirildi

Edirne'de bir araçta kaçak ikinci el oto parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edirne gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada, 2 kol dayama kolçağı, 2 el freni kolu ve mekanizması, stop lambası, 2 gösterge paneli çerçevesi, 2 vites körüğü, 10 orta kolçak yan plastiği ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç. gözaltına alındı.