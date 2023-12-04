Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 200 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.