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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:14
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

        Bu kapsamda kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 200 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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