Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan hükümlü sınırda yakalandı

Edirne'de, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında hakkında arama kaydı olan yabancı uyruklu şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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