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        Edirne'de vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirildi

        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:54
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        Edirne'de vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirildi
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        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son zamanlarda artan mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Uzunköprü ve Meriç ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlara mantar bitkisi ve meydana gelebilecek zehirlenmelerle ilgili eğitim verdi.

        Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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