Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi Keşan ilçesinde çocuklar için tiyatro sahnelendi.

Keşan ilçesinde çocuklar için tiyatro sahnelendi.

Trakya Üniversitesi tarafından başlatılan "Masal Kutusu" sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

Proje kapsamında tiyatro gönüllüsü öğrenciler, çocuklar için Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda oyun sahneledi. Çocuklar tiyatroyu ilgiyle izledi.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, ilçedeki kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen de üniversite tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projelerinin sürdüğünü ifade etti.

Öğrencilere yönelik birçok etkinlik ortaya koyduklarını anlatan İşçimen, "Üniversitemizden mezun olmadan önce bizlere anı ve gelecek nesillere miras bırakmak isteyen öğrencilerimiz, 'Masal Kutusu' adlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. Çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de hayal güçlerini geliştirmek istedik." diye konuştu.