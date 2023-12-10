Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi

        Keşan ilçesinde çocuklar için tiyatro sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesinde çocuklar için tiyatro sahnelendi.

        Trakya Üniversitesi tarafından başlatılan "Masal Kutusu" sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

        Proje kapsamında tiyatro gönüllüsü öğrenciler, çocuklar için Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda oyun sahneledi. Çocuklar tiyatroyu ilgiyle izledi.

        Tiyatro ekibine teşekkür eden Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, ilçedeki kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

        Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen de üniversite tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projelerinin sürdüğünü ifade etti.

        Öğrencilere yönelik birçok etkinlik ortaya koyduklarını anlatan İşçimen, "Üniversitemizden mezun olmadan önce bizlere anı ve gelecek nesillere miras bırakmak isteyen öğrencilerimiz, 'Masal Kutusu' adlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi. Çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de hayal güçlerini geliştirmek istedik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe

        Benzer Haberler

        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Edirne'de cemevi ziyaretind...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Edirne'de cemevi ziyaretind...
        Edirne'de uluslararası öğrenciler mis meyve sabunu yapmayı öğrendi
        Edirne'de uluslararası öğrenciler mis meyve sabunu yapmayı öğrendi
        Edirne Valisi Sezer ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne Valisi Sezer ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek