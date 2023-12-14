Trakya Üniversitesinde başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi

Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Ratıp Kazancıgil Dersliği'nde düzenlenen törende, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Özçelik'e sağlıklı bir yaşam diledi.

Özçelik'in çok başarılı bir akademisyen olduğunu ve öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirten Rektör Tabakoğlu, "Fatih hocadan bayrağı devralan hocalarımız kliniği daha ileri götürmeye çalışıyor. Örnek bir uygulamayla asistanların çalışmalarını teşvik edecek, kaliteye öncü olacak bir çalışmayı hayata geçirdiler." dedi.

Tabakoğlu, ödül alan asistanları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

- "Bölgenin kalbine hizmet ediyoruz"

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Fatih Özçelik'in Trakya Üniversitesinde iz bırakan bir akademisyen olduğunu ifade etti.

Özçelik'in kurduğu klinikte başarılı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde birçok kliniğin yapmadığı işlemleri yapar duruma geldik. Hem bölgemiz hem de çevre ülkeler için önemli bir merkez haline geldik. Kardiyolojinin en zor vakaları olan işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl anjiyo laboratuvarından 4 bin 200 hasta geçti, bunların içerisinde 700 tanesi ciddi aritmik hastalar. Onun dışında 1500 yoğun bakım yatışı 3 binin üzerine servis yatışımız var. 49 bin poliklinik muayenesi var, bunlardan 19 binin üzeri öğretim üyesi muayenesi şeklinde. Gerçekten bölgenin kalbine hizmet ediyoruz. Asistanlarımız burada kendilerini güzel şekilde yetiştiriyor."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da başarı ödülleri törenin asistanların gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Törende en başarılı asistan seçilen Feridun Akkuş'a birincilik, Efe Yılmaz'a ikincilik, Nilay Solak'a üçüncülük belgesi verildi.

Törene, Fatih Özçelik'in ailesi ve akademisyenler katıldı.