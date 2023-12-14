Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi

        Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde başarılı kardiyoloji asistanları ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Ratıp Kazancıgil Dersliği'nde düzenlenen törende, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Özçelik'e sağlıklı bir yaşam diledi.

        Özçelik'in çok başarılı bir akademisyen olduğunu ve öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirten Rektör Tabakoğlu, "Fatih hocadan bayrağı devralan hocalarımız kliniği daha ileri götürmeye çalışıyor. Örnek bir uygulamayla asistanların çalışmalarını teşvik edecek, kaliteye öncü olacak bir çalışmayı hayata geçirdiler." dedi.

        Tabakoğlu, ödül alan asistanları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

        - "Bölgenin kalbine hizmet ediyoruz"

        Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Fatih Özçelik'in Trakya Üniversitesinde iz bırakan bir akademisyen olduğunu ifade etti.

        Özçelik'in kurduğu klinikte başarılı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. Altay, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde birçok kliniğin yapmadığı işlemleri yapar duruma geldik. Hem bölgemiz hem de çevre ülkeler için önemli bir merkez haline geldik. Kardiyolojinin en zor vakaları olan işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl anjiyo laboratuvarından 4 bin 200 hasta geçti, bunların içerisinde 700 tanesi ciddi aritmik hastalar. Onun dışında 1500 yoğun bakım yatışı 3 binin üzerine servis yatışımız var. 49 bin poliklinik muayenesi var, bunlardan 19 binin üzeri öğretim üyesi muayenesi şeklinde. Gerçekten bölgenin kalbine hizmet ediyoruz. Asistanlarımız burada kendilerini güzel şekilde yetiştiriyor."

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da başarı ödülleri törenin asistanların gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

        Törende en başarılı asistan seçilen Feridun Akkuş'a birincilik, Efe Yılmaz'a ikincilik, Nilay Solak'a üçüncülük belgesi verildi.

        Törene, Fatih Özçelik'in ailesi ve akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek
        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek
        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı
        Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...
        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...