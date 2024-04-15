Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Yağma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kullanmak suçlarından 3 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.

        Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Havsa'da bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Havsa ilçesinde bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimde U.Ş'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        - Gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 30 oto yedek parçası ele geçirildi, Ş.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 4 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 4 gözaltı
        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yaralı şahin tedavi altına alındı
        Edirne'de yaralı şahin tedavi altına alındı
        Edirne'de jandarma motosiklet sürücülerini bilgilendirdi
        Edirne'de jandarma motosiklet sürücülerini bilgilendirdi