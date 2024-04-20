Edirne'de sağanak etkili oldu

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintisi oluştu.

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