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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:57
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintisi oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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