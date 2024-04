Edirne protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ün, mesajında 23 Nisan'ın çocuklar için sevinç, Türk milleti içinse övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yılının coşkuyla kutlandığını ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"TBMM, Türk'ün ateşle imtihan ettiği günlerde açılmıştır. O günlerde bir kahraman çıkar ve bütün ulusun kaderini değiştirir. O kahraman birçok mazlum ulus için de örnek olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk bu özel günü ülkesinin geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan ederek ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir.

23 Nisan'ın dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olduğunu anımsatan

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği en kutsal mirasa, yani Cumhuriyet'imize her daim sahip çıkacak, onun değerlerini koruyup yaşatacağız. Toplumun her kesiminde, her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak adımlar atarak, vatan sevgisi ve millet aşkıyla dolu bireyler yetiştirmek için karalılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. kuruluş yıl dönümünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyor, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızı, sevgiyle ve şefkatle kucaklıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinde hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."