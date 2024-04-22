Edirne protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ün, mesajında 23 Nisan'ın çocuklar için sevinç, Türk milleti içinse övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yılının coşkuyla kutlandığını ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"TBMM, Türk'ün ateşle imtihan ettiği günlerde açılmıştır. O günlerde bir kahraman çıkar ve bütün ulusun kaderini değiştirir. O kahraman birçok mazlum ulus için de örnek olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk bu özel günü ülkesinin geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan ederek ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir.

TBMM'nin açılışının 104. yılında Cumhuriyet'imizi kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehit ve gazilerimizi saygı, hasret ve minnetle anıyorum. Başta geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - Belediye Başkanı Akın Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Akın, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve Atatürk'ün çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururla ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

23 Nisan'ın dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olduğunu anımsatan Akın, şunları kaydetti: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği en kutsal mirasa, yani Cumhuriyet'imize her daim sahip çıkacak, onun değerlerini koruyup yaşatacağız. Toplumun her kesiminde, her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak adımlar atarak, vatan sevgisi ve millet aşkıyla dolu bireyler yetiştirmek için karalılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. kuruluş yıl dönümünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyor, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızı, sevgiyle ve şefkatle kucaklıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinde hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

- AK Parti İl Başkan Vekili Akıncı AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Akıncı, mesajında 23 Nisan'ın heyecanla kutlandığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti: "Meclis, milletimizin iradesini temsil etmiş ve geleceğe olan inancını pekiştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın umudu ve sevincidir. Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların haklarına saygı duyulması ve eğitimlerinin en iyi şekilde sağlanması için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyor, gözlerinden öpüyorum." - CHP İl Başkanı Kahraman CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kahraman, mesajında TBMM'nin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği anlamlı günün coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

Atatürk'ün "Türk Milletinin geleceği, bu günkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır" sözüyle çocuklara olan güvenini ortaya koyduğunu anımsatan Kahraman, "Çocuklarımızın çocukluklarını yaşayacağı, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla, gelecek kaygısı duymayacakları bir ortamda büyümeleri dileğimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tekin, mesajında 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin Milli Mücadeleye öncülük yaptığını belirtti. 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen bir bayram olduğunu hatırlatan Tekin, "Çocuklarımız değerli varlığımız ve geleceğimizin teminatıdır. Ahlaki ve manevi değerlere bağlı, vatan ve millet sevgisiyle büyüyen bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde geleceğimiz güvencede olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- ETSO Başkanı Irmak Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Irmak, mesajında 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin milli iradenin bir göstergesi, özgür Türkiye Cumhuriyeti'nin yapı taşı olduğunu belirtti. 23 Nisan'ın çocuklara armağan edildiğini ve bayram olarak kutlandığını ifade eden Irmak, şunları kaydetti: Bizlere düşen temel görev, 23 Nisan ruhunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kimliğini sonsuza kadar canlı tutmaktır. Türk milleti yaşadıkça Gazi Meclisimiz varlığını sonsuza dek devam ettirecek, dünya çocuklarına umut ve ilham veren özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak varlığını sürdürecektir. Çocuklarımıza mutlu, aydınlık ve özgür yarınlar bırakmak, milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak, yaşamak ve yaşatmak ile mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük mirası bize armağan eden tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum." - EDGED Başkanı Güner Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güner, mesajında 23 Nisan’ın Türkiye'nin en kıymetli bayramlarından biri olduğunu ve kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan'ın geleceğin teminatı olan çocukların haklarını ve onların değerini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Güner, şunları kaydetti: "Onların gülen yüzleri, umut dolu bakışları, bizlere geleceğe olan inancımızı yeniden hatırlatıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın demokratik değerlere olan inancını güçlendirmeye, onların seslerini duyurmaları için destek olmaya ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimiz ve çocuklarımız ülkemizin en büyük zenginliğidir.