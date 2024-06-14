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        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı

        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısının açılışı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:20
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        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısı yapıldı
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        Balkan Üniversiteler Birliği toplantısının açılışı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Bir otelde düzenlenen programda konuşan Tiran Üniversitesi Rektörü ve BUA-2024 Başkanı Prof. Dr. Artan Hoxha, BUA-2024 Başkanı olmanın ve bu saygın birliği yönetmenin büyük bir onur olduğunu ifade etti.

        Üniversiteler arasında kültürel diyalog, bilimsel işbirliği, ortaklaşa bilimsel çalışmalar, araştırma ve inovasyon çalışmalarının artırılması, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Hoxha, aynı zamanda akademik personel ve öğrenciler için eğitim programları ve bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesinin önemine değindi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 21 Nisan 2014'te Edirne'de 36 Balkan Üniversitesi ile yola çıkan ve bugün 11 Balkan ülkesinden 92 üyeye sahip birliğin, kültürel etkileşim ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesini hedeflediğini belirtti.

        - Balkanlar'ın Avrupa Entegrasyon Süreci tartışıldı

        Tabakoğlu, bu yılki toplantıda, "Balkanlar'ın Avrupa Bütünleşme Süreci” ve "Balkanlarda Turizmin Tanıtılması" konularını ele alacaklarını sözlerine ekledi.

        BUA 8. Toplantısı kapsamında uzmanlar "Balkanlar'ın Avrupa Entegrasyon Süreci"ni tartıştı.

        Panelin özel konuğu ise İtalya eski Dışişleri Bakanı, eski Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, Avrupa Koleji Rektörü Federica Mogherini oldu.

        Tiran Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü üyesi Prof. Dr. Gentian Elezi'nin moderatörlüğü üstlendiği ilk panelde Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve UNICA (Avrupa Başkent Üniversiteleri Birliği) Başkanı Doç. Dr. Sorin Costreie, Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Enes Turbic konuşmacı olarak yer aldı.

        Toplantıya, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Majlinda Dhuka, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbo, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA Dönem Başkanı ve Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Marian Preda, Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut ve Avrupa Başkent Üniversiteler Birliği (UNICA) Başkanı Doç. Dr. Sorin Costreie katıldı.

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