663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı
–663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 400 ile 750 lira arasında satışa sunuldu.
–663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 400 ile 750 lira arasında satışa sunuldu.
İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 6 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 500 lira, ikinci kademe 400 lira olarak belirlendi.
Güreşlerin son gününe denk gelen final güreşinin de yer aldığı 7 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 750, ikinci kademe için 500 lira ödeyecek.
Biletler Biletix’ten satın alınabilecek.
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