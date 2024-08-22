Edirne'de, kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu.

Tarımsal sulama amaçlı da kullanılan nehrin su seviyesi aşırı sıcak ve kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere ulaştı.

Su seviyesinin dibi gördüğü bazı bölümlerinde su akışının tamamen durması nedeniyle nehir yatağı ortaya çıktı.

Bayezid Köprüsü'nün olduğu bölümde su akışının durduğu, Tunca Köprüsü çevresinde ise nehir yüzeyi yosun ve su mercimekleri ile kaplandığı görüldü.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü. - "Bir tane canlı kalmadı nehirde" Vatandaşlardan Yılmaz Yirmibeşler, AA muhabirine, Edirne'nin can damarı Tunca Nehri'nin aşırı sıcaklar nedeniyle kuruduğunu belirtti. Edirneliler olarak bu duruma çok üzüldüklerini ifade eden Yirmibeşler, "Bu can damarından yavaş yavaş kanlar damlayarak akıyor nehir. Bir tane canlı kalmadı nehirde. Bundan yaklaşık 1 ay önce nehirde su akışı vardı." dedi.