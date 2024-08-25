İpsala'da jandarma personeline kurum içi gelişim eğitimi verildi.

Programda, personele elektronik kelepçe kullanımı, KADES uygulamasının amacı ve kullanımı ile 6284 sayılı Kanun konularında eğitim verildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.