Edirne'de bir eve silahla ateş açtıktan sonra polisten kaçan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

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