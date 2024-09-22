Edirne'de bir eve silahla ateş açtıktan sonra polisten kaçan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve ateş açılması olayına ilişkin başlattığı çalışma sonrası şüpheli S.K'yı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonrası Keşan-Malkara yolu kenarındaki ormanlık alanda yakalandı. S.K'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.