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        Aşırı gübreleme bitkilere yarardan çok zarar veriyor

        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Akay, tarım arazilerine uygun dozdan fazla atılan gübrenin bitkiye yarardan çok zarar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:38
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        Aşırı gübreleme bitkilere yarardan çok zarar veriyor
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        Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Akay, tarım arazilerine uygun dozdan fazla atılan gübrenin bitkiye yarardan çok zarar verdiğini söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir kongreye katılmak için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Akay, gübreleme ve bitki besleme ve toprak kirliliği alanları üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti.

        Gübre atılmadan önce gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini belirten Akay, öncelikle tarım arazilerinde toprak analizi yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Gübrenin analiz edilen toprağa uygun dozda atılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Akay, "Yetiştirilecek olan bitkiye ve o bitkinin ihtiyaçlarını göze alarak gübre dozlarının hesaplanmasını tavsiye ediyoruz. Ancak maalesef çiftçiler toprak analizi yaptırmayı her zaman tercih etmiyorlar. Tabii bunda toprak analiz ücreti maliyetleri de etkili olabiliyor. Ama en azından 2-3 yılda bir toprak analizlerini yaptırmaları, yetiştirecekleri bitkinin ihtiyacına göre uygun gübre dozlarının hesaplanarak verilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

        Akay, üreticilerin genellikle gübre bayilerinden aldıkları tavsiyeyle ya da yan komşusunun uyguladığı gübre miktarına göre gübre atmayı tercih ettiğini anımsattı.

        Üreticilerin bilinçli bir şekilde hareket etmesinin kaliteli ve verimi yüksek üretim için ön koşul olduğunu anlatan Akay, aşırı gübrelemenin yarardan çok zarar verdiğinin altını çizdi.

        Aşırı gübre kullanımından kaçınılması tavsiyesinde bulunan Akay, şunları kaydetti:

        "Bitkiye fazla gübre atıldığında besin elementleri arasında etkileşim oluyor. Bir elementi fazla verdiğimizde başka bir elementin alımını engellemiş oluyor. Örneğin fazla miktarda fosforlu gübre verildiğinde bitkinin çinko alımı olumsuz etkileniyor. Üreticilere dengeli gübreleme tavsiye ediyoruz. O yüzden belli sınır aralıklar içerisinde gübre uygulanmalı. Fazla ürün almak amacıyla örneğin bitkinin yeşil aksamını hızlı geliştirmek için üre ya da fazla azotlu gübre atıldığında ürünün ağırlığı artar ve yeşil aksam gelişir. Ancak zamanla bitkinin hücre çeperinin zayıflaması nedeniyle bitkinin kısa sürede çürümesine neden olunur. Bunun yanında fazla gübre kullanıldığı zaman, özellikle azot ve fosfor açısından baktığımızda bunların yer altı sularına karıştığını görüyoruz. O yüzden aşırı gübre kullanımını tavsiye etmiyoruz."

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