Zabıta amiri, şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde sahnedeki dansıyla beğeni topladı

"Çakkıdı" şarkısına farklı dans figürleriyle eşlik eden Ur, seyirciden yoğun alkış aldı. Ur, "bir daha" tezahüratları sonrası "Gül Alim" türküsü eşliğinde dansını sürdürdü.

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