Edirne'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Birbirinden güzel Türk müziği eserlerini seslendireceklerini belirten Ercan, tüm müzikseverleri konsere davet etti.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında yarın 20.00'de gerçekleştirilecek konserde topluluğun müdürü ve solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Sebati Balkan sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" konseri verilecek.

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