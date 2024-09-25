Edirne'de Meriç'in iki yakasındaki müzisyenler aynı sahnede konser verdi

Konserin ardından Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ile Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristıdis Radiopoulos'un da yer aldığı sanatseverler sergiyi gezdi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz ve Atölye Koordinatörü Enver Şengül de dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden sergide yaptığı konuşmada, Edirne'nin sanat kenti olduğunu söyledi.

Edirne'de fotoğraf sergisinde Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis beraber verdikleri konserde Türkçe ve Yunanca eserler seslendirdi.

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