Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleştirilen Huzur Toplantısı'nda mahalle sakinleriyle buluşan Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Suç ve suçluyla mücadele etmek ekiplerin görev başında olduğunu anlatan Karaburun, Edirne'nin güvenli bir şehir olduğunun altını çizdi.

Alınan tedbirler sayesinde hırsızlık olaylarının azaldığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Daha iyi çalışmalar yapmak için çalışıyoruz. Hedefimiz 'sıfır suç'. Tabi bu en ideal olanı. Bu hedefle çalışırsak maksimum başarı sağlayabiliriz. Geçen yıl 204 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olmuş, bu yıl aynı dönemde 88 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşanmış. Yüzde 57'lik bir azalma var. Evden hırsızlık yüzde 65, motosiklet hırsızlığı yüzde 61, otomobil hırsızlığı yüzde 68 azalmış durumda. Edirne'miz güvenli. Suç işlenmesini önlemek için polis görevinin başında. İşlenirse aydınlatmak için görevinin başında."