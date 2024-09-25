Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleştirilen Huzur Toplantısı'nda mahalle sakinleriyle buluşan Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Suç ve suçluyla mücadele etmek ekiplerin görev başında olduğunu anlatan Karaburun, Edirne'nin güvenli bir şehir olduğunun altını çizdi.

        Alınan tedbirler sayesinde hırsızlık olaylarının azaldığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

        "Daha iyi çalışmalar yapmak için çalışıyoruz. Hedefimiz 'sıfır suç'. Tabi bu en ideal olanı. Bu hedefle çalışırsak maksimum başarı sağlayabiliriz. Geçen yıl 204 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olmuş, bu yıl aynı dönemde 88 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşanmış. Yüzde 57'lik bir azalma var. Evden hırsızlık yüzde 65, motosiklet hırsızlığı yüzde 61, otomobil hırsızlığı yüzde 68 azalmış durumda. Edirne'miz güvenli. Suç işlenmesini önlemek için polis görevinin başında. İşlenirse aydınlatmak için görevinin başında."

        Karaburun, sabah ve akşam trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için kavşaklarda önlem alındığını dile getirdi.

        İhtiyaç olan her noktada polis ekiplerinin görev aldığını anlatan Karaburun, vatandaşların emniyetle ilgili taleplerini yerine getirmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

        Vatandaşların sorularını da cevaplayan Karaburun, talepleri dinleyerek not aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Edirne'de, lastik botta 11'i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de, lastik botta 11'i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
        Edirne'nin ilk kadın ahisi yarım asırdır saçları şekillendiriyor
        Edirne'nin ilk kadın ahisi yarım asırdır saçları şekillendiriyor
        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı
        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı
        Edirne'de Meriç'in iki yakasındaki müzisyenler aynı sahnede konser verdi
        Edirne'de Meriç'in iki yakasındaki müzisyenler aynı sahnede konser verdi
        Edirne'de "Güvenli eğitim" uygulaması ebeveyn polislere emanet
        Edirne'de "Güvenli eğitim" uygulaması ebeveyn polislere emanet