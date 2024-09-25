Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Alipaşa Çarşısı esnafını ziyaret etti

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Alipaşa Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Genel Sekreteri Özay Güngören ve Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış'la çarşıyı gezen Altun, esnafın Ahilik Haftasını kutladı.

İş yeri sahiplerine hayırlı işler dileyen Altun, sorun ve talepleri de dinledi.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en eski ticaret merkezlerinden Alipaşa Çarşısı'nda esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

Çarşıda 128 esnafın hizmet verdiğini belirten Altun, "Onlarla buluşup sohbet ettik. Sorunlarını not alıp çözüm için çaba sarf ediyoruz. Bu yıl hem iki ahi seçtik. İlk kez bir kadın esnafımızı da yılın ahisi seçtik. Yarın şed kuşanma töreni var, halkımızı bu programa davet ediyorum." ifadelerini kulandı.

Sanış da Ahilik geleneğinin yaşatılması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.