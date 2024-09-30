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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:56
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında yaşlıların toplumun en değerli parçası olduğunu, onların kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

        Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırma noktasında açılan huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile daha huzurlu bir yaşam sağlandığını aktaran İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyeti ve girişimleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

        Yaşlıların baştacı olduğunu vurgulayan İba, mesajında şunları kaydetti:

        "Yaşlılarımız bizlere, geçmişten geleceğe yol gösterici, geçmişin aynası, geleceğin ışıkları oluyorlar. Kültürün, örf ve adetlerin yarına taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü heyecan ve mutlulukla kutluyoruz.

        Tüm çabamız, yaşlılığın ikinci bahar olması içindir. Onlar için her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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