Edirne'de silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada yanında bulunan tabancayla ateş ettiği iddia edilen F.E'nin silahından çıkan mermi, O.İ'ye isabet etti.
Bacağından yaralanan O.İ, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili F.E, O.İ. ve beraberindeki 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 7 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
