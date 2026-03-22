        Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Gencan, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 22.03.2026 - 09:36
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret ederek başlayan Gencan, Alışkan'ı rahmetle andığını belirterek, aileye bir kez daha sabır ve sağlık diledi.

        Gencan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrenci Neslihan ile ailesini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette, down sendromlu bireylerin yaşamın her alanında eşit ve aktif şekilde yer almasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

        Gencan, bayram programı kapsamında ayrıca geçmiş dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi de ziyaret ederek bayramlaştı, Sedefçi'ye sağlıklı, huzurlu ve güzel bayramlar temennisinde bulundu.

        CHP Merkez İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Gencan, burada örgüt üyeleriyle bir araya geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"

        Benzer Haberler

        Keşan'da takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
        Keşan'da takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı
        Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bayramın ikinci günü vatandaşlar Edirne'ye akın etti
        Bayramın ikinci günü vatandaşlar Edirne'ye akın etti
        Edirne'de otomobil takla attı: 5 yaralı
        Edirne'de otomobil takla attı: 5 yaralı
        Virajı alamayan araç bariyerlere çıktı
        Virajı alamayan araç bariyerlere çıktı
        Sınırda korkutan patlama: Tır küle döndü
        Sınırda korkutan patlama: Tır küle döndü