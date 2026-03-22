        Kırkpınar Er Meydanı Edirne Sarayı İhya Projesi kapsamında taşınacak

        DOĞUKAN VURGUN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, Edirne Sarayı Has Bahçesi içerisinde kalması nedeniyle Saray İhya Projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ilk akıncı pehlivanların yenişemeden can verdiği rivayetinden doğan efsanenin devamı olarak asırlardır sürdürülüyor.

        Güreşlerin, Edirne'ye yaklaşık 6 saat uzaklıkta, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Samona köyünde başladığı kabul ediliyor.

        Güreşler, Cumhuriyet'in ilanının ardından 1924 yılından itibaren Tunca Nehri'nin ortasında yer alan Sarayiçi Adası'nda yapılmaya başlandı.

        Etrafı sazlıklarla çevrili er meydanı, 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla yenilendi. Bu kapsamda şeref tribünü ile şehir yönündeki tribünler betonarme olarak yeniden inşa edilerek üzeri kapatıldı.

        Hakem kulesi tarafındaki tribünler ise 1992 yılına kadar eski haliyle kullanıldı. Aynı yıl Kırkpınar'a gelen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla bu bölümün yapımına başlandı ve tribünler 1996 yılında tamamlandı.

        Zaman zaman taşınması ya da tarihi dokuya uygun şekilde yenilenmesiyle gündeme gelen, Edirne Sarayı'nın has bahçesinde yer alan Kırkpınar çayırı ihya projesi kapsamında mevcut yerinden taşınacak.

        - "Bu gelenek, Edirne'nin kalbinde gelişmeye devam edecek"

        Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, er meydanının, proje kapsamında bulunduğu alandan yakındaki bir noktaya taşınacağını söyledi.

        Kırkpınar'ın Edirne'den koparılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldız, ilgili bakanlıklar ve kentteki tüm paydaşların konuya hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.

        Bakanlıklar, valilik ve belediye ile yapılan toplantılarda er meydanının yakın bir alana taşınması konusunda mutabakata varıldığını belirten Yıldız, mevcut alanın Kırkpınar'ın orijinal lokasyonu olmadığını dile getirdi.

        Yıldız, sürecin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İnşallah süreç tamamlandığında tüm kurumlarımızla birlikte burada çok daha nitelikli bir Kırkpınar sahası oluşturacağız. Bu gelenek, Edirne'nin kalbinde gelişmeye devam edecek. Kırkpınar Güreşleri, 700 yıla yaklaşan geçmişiyle yalnızca Türkiye'nin değil, uluslararası somut olmayan kültürel mirasın da önemli bir parçasıdır. Bu bilinçle tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

