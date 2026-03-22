Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Osmanlı'ya başkentlik yapmış, tarihi kimliği ve sınır kenti olma özelliğiyle öne çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Osmanlı'ya başkentlik yapmış, tarihi kimliği ve sınır kenti olma özelliğiyle öne çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kente gelen ziyaretçiler, bayram tatilini fırsat bilerek Edirne’nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, bayramda en çok ilgi gören noktaların başında yer aldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden tam kapasite ibadete açılan camide hem ibadet eden vatandaşlar hem de turistler yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, Selimiye Meydanı’nda ve cami çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kentteki Eski Cami, Üç Şerefeli Cami gibi tarihi ibadethaneler ile kültürel alanlar ve müzeler de bayram boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

        Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Alipaşa Çarşısı, Bedesten ve Selimiye Arastası'nda da hareketlilik dikkati çekti. Ziyaretçiler, hem tarihi atmosferi deneyimledi hem de yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

        Öte yandan Edirne’nin gastronomi turizminin simgelerinden tava ciğerine olan talep de bayramda arttı. Kentin meşhur ciğercilerinde uzun kuyruklar oluşurken, birçok ziyaretçi bu lezzeti tatmak için restoranların önünde sıra bekledi.

        - "Bayram yoğun şekilde geçti"

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Edirne'nin ramazan ayı boyunca yoğun ziyaretçi aldığını söyledi.

        Bayramda da ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğünü belirten İmrak, "Ramazan ayında şehir dışından özellikle Selimiye Camisi'ni görmeye gelenler oldu. Ziyaretçiler hem camiyi gördüler hem de tava ciğercilerde oruç açtılar. Bayramın birinci gününden itibaren de bu yoğunluk devam etti. Bayramın ikinci günü yağmur yağmasına rağmen insanlar tava ciğercilerin önünde kuyruklar oluşturdular. Bayram yoğun geçti." dedi.

        İstanbul'dan gelen Cengiz Çabuk da bayram tatili dolayısıyla ailece Edirne'ye geldiklerini belirtti.

        Selimiye Camisi'ni gezdikten sonra tava ciğerin tadına baktıklarını ifade eden Çabuk, bayram tatilinin güzel geçtiğini dile getirdi.

        İstanbul'dan gelen Bilal Topal ise bayram tatilini Edirne'de geçirdiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

        Tekirdağ'dan gelen Şerif Arlı, Selimiye Camisi'ni restorasyonun ardından ilk kez gezdiğini belirtti.

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'yi daha önce de ziyaret ettiğini anlatan Arlı, "Bayram dolayısıyla Edirne'ye geldik. Herkese Selimiye Camisi'ni ziyaret etmeyi tavsiye ederim." dedi.

        İstanbul'dan gelen Selahattin Göncü de bayram dolayısıyla Edirne'yi gezdiklerini belirterek, "Bu bayram Selimiye'yi ziyaret etmek istedik. Çocukları tarihle buluşturduk. Tüm camileri gezmek istiyoruz. Bu bayram Edirne'de güzel, cıvıl cıvıl geçti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

