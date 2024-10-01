Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonunda İstanbul'dan geldiği tespit edilen şüpheliler C.K. ve E.E. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ayarı düşük 3 altın bilezik ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira ele geçirildi.

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