Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.
Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.