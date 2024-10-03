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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:41
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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

        Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

        Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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