"Balkan rüzgarı" adlı konserde de Balkanlardan birbirinden güzel eserlerin icra edileceğini belirten Ercan, müzikseverleri konsere davet etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon konserlerinin her hafta yeni bir konseptle müzikseverlere sunulduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Balkan rüzgarı" konseri verilecek.

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