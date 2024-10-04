Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Türkiye’de ilk olacak doğal yaşam alanını hayata geçireceklerini belirtti.

Hayvanseverlerle yapacakları iş birlikleri ile minik dostların ağırlanacağı yeni mekanda onlara imkanlar ve geniş bir şekilde yaşam alanı sağlayacaklarını aktaran Akın, "Bugün burada olmak çok kıymetli. Değerli, kıymetli çocuklarımızla birlikte olmak çok güzel. Minik dostlarımız için atacağımız güzel adımlarla her zaman onların yanında olacağız. Biz her zaman hayvanları koruyacağız, seveceğiz ve yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akın ve çocuklar kedi ve köpek barınaklarını gezerek, veteriner hekimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.