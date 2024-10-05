Edirne'de asayiş
İpsala'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
İpsala'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Bayrambey Mahallesi'ndeki denetimlerinde F.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Motosiket hırsızlığı
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Büyükcami Mahallesi'ne yaşayan E.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
E.B, Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.